Milyarder iş adamına şok… Ülkeye giremiyor!

Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Rus milyarder iş adamı Roman Abramoviç'in İngiltere vizesini yenilemek için yaptığı başvuruda gecikmeler yaşanıyor.

Abramoviç’in Cumartesi günü oynanan ve Chelsea’nin Manchester United’ı 1-0 yendiği Federasyon Kupası final maçında tribündeki yerini almaması dikkat çekmişti.

BBC’ye bilgi veren Abramoviç’e yakın bir kaynak, 51 yaşındaki Rus iş adamının vizesini yenilemek için başvuru yaptığını ancak inceleme sürecinin olağandan daha yavaş ilerlediğini söyledi.

Güvenlik Bakanı Ben Wallace konuyla ilgili bir soruya “tek tek vakalar hakkında yorum yapmadıklarını” söyleyerek yanıt verdi.

9.3 milyar sterlinlik (yaklaşık 56 milyar TL) net varlığı ile İngiltere’nin en zengin 13’üncü kişisi olan Abramoviç, İngiltere’de girişimci vizesi ile bulunuyordu.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Abramoviç’in İngiltere vizesinin süresinin üç hafta önce dolduğu ifade edildi.

Abramoviç’in Rusya’daki ticari faaliyetlerini Kremlin’den gözle görülür bir müdahaleye maruz kalmadan sürdürdüğü ve bunun da Putin’e yakın bir isim olduğu izlenimi verdiği belirtiliyor.

Vize başvurusunun sonuçlanmasında yaşanan gecikmenin İngiltere ile Rusya arasındaki ilişkilerde son dönemde tansiyonun yükselmesinden kaynaklandığı iddia ediliyor.