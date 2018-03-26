Milyon dolarları var ama ucuzluk marketinden çıkmıyor…

Dünyanın en çok kazanan şarkıcılarından biri olan ünlü isim, ABD'nin ucuzluk marketi zincirlerinden birinde görüntülendi.

ABD’li şarkıcı Beyonce, 6 yaşındaki kızı Blue Ivy ile birlikte ucuzluk marketi zinciri Target’ta alışveriş yaparken kameralara takıldı.

Los Angeles’ta çekilen fotoğrafta, Beyonce’un bir araba dolusu ürün aldığı görülüyor. Günlük kıyafetleri ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı markettekilerin şaşkın bakışlarının hedefi oldu.

Fotoğraf sosyal medyaya düşmesiyle birlikte bir anda en çok konuşulan konular arasına girdi.

Kimileri bu durumu normal karşılarken, bir grup kullanıcı ise kişisel serveti 500 milyon doları bulan ünlü şarkıcının ucuzluk peşinde olmasını garip karşıladı.