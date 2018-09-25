Milyoner iş adamının kızı alerji kurbanı… Sandviçini yedi, uçakta fenalaştı

İngiltere önceki gün şok bir ölümle sarsıldı. Ülkenin önde gelen milyoner iş adamlarından Nadim Ednan'ın 15 yaşındaki kızı bir fast food restoranından yediği yemek sonrası uçakta fenalaşarak hayatını kaybettiği belirtildi.

WOW Toys’un kurucusu milyoner babanın kızı olan 15 yaşındaki Natasha Ednan, British Airways’in Londra-Nice seferini yapan uçağında fenalaşarak hayatını kaybetti.

Susama alerjisi olduğu öğrenilen genç kız, zeytinyağlı enginar ve tapenade bageti yedikten sonra bindiği uçakta fenalaştı.

Ednan’a alerji ilacı uygulanarak bilinci yerinde tutulmaya çalışıldı. Ancak 15 yaşındaki genç kız bir süre sonra yeniden fenalaştı.

Uçağın Nice’e inişinin ardından sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak Ednan’ı hastaneye kaldırdı.

Genç kızın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi. Yapılan ilk değerlendirmelerde ekmeğin içindeki susamın bu ölüme neden olmuş olabileceği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.