Milyonları ilgilendiren kritik toplantı bitti

Almanya'da koalisyon ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) göçü durdurmak için yeni önlemler çağrısında bulundu ancak göçmenlerin Almanya sınırından geri çevrilmesi üzerinde daha fazla çalışma gerektiğini söyledi.

Almanya’da koalisyonda büyük bir çatlağa sebep olan mülteci sorunu için bir araya gelen taraflar açıklama yaptı. Toplantı sonrasında yeni önlemler alınması konusunda çağrıda bulunan CSU, konu üzerine daha fazla çalışılması gerektiğini duyurdu.

CSU böylece Başbakan Angela Merkel’in hükümetini zora sokan anlaşmazlıkta zaman kazanırken Merkel ve muhafazakar müttefiki CSU arasındaki göç anlaşmazlığının geçen hafta tırmanmasına rağmen CSU başkanı Horst Seehofer anlaşmazlığın çözülebileceğini söyleyerek uzlaşma sinyalleri vermişti. Aynı zamanda İçişleri Bakanı da olan Seehofer, başka bir AB ülkesinde kayıtlı olan göçmenleri reddetme hakkı istiyor ama Merkel 2015’deki açık kapı politikasına ters düşeceği ve otoritesini zayıflatacağı için bu tek taraflı adıma karşı çıkıyor.

CSU ve Merkel’in Hıristiyan Demokrat Partisi (CDU) anlaşmazlıkları çözemezlerse, aralarındaki 70 yıllık muhafazakar ittifakın dağılabileceği söyleniyor. Aynı zamanda merkez sol Sosyal Demokrat partiyi de kapsayan üç aylık koalisyon, bu durumda parlamentoda çoğunluğu kaybedebilir. Münih’te bugün yapılan CSU liderleri toplantısına katılan Bavyera eyalet başbakanı Markus Soeder, CSU’nun göçü sınırda kısıtlayan “ana planı” desteklemek istediğini ama bu önlemin nasıl uygulanacağına ilişkin kararı Seehofer’e bırakacağını söyledi.

Soeder toplantıya gelişinde gazetecilere, “Ana planın önemli özelliği insanları daha sınırdayken geri çevirme imkanı” dedi. Soeder ayrıca “Alman nüfusun ezici çoğunluğu bu fikri ve bu konsepti destekliyor ve bu yüzden bunun uygulanmasına destek vermek istiyoruz… Uygulamaya içişleri bakanı karar verecek” dedi.