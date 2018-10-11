Mimarın açıklamaları ülkeyi ikiye böldü… Gökdeleni yaparken eşekten ilham aldım

Güneydoğu Afrika ülkesi Kenya başkent Nairobi'de yapılan kentin en yüksek gökdelenlerinden birini konuşuyor... Ülkede tartışma yaratan gökdelenin mimarı David Mutiso'nun ulusal kanala çıkarak, "Gökdeleni tasarlarken eşeklerin erkeklik organından esinlendim" dedi ve büyük bir tartışma başladı. Halk, sosyal medya üzerinden, "Gökdeleni yıkalım" çağrısı yaparken yetkililer olayla ilgili bir açıklama yapmadı.

Kenya, ünlü mimar David Mutiso’nun 1968’te yaptığı gökdeleni konuşuyor… Ülkenin ilk devlet başkanı olarak görev yapan Jomo Kenyatta’nın talebiyle 1960’larda yapımına başlanan Kenyatta International Conference Centre (KICC) isimli gökdelenin mimarı David Mutiso, yapının tarihini ve hikayesini ülkenin çok izlenen televizyon kanalı Citizen TV’de anlattı.

Mutiso, o dönem iktidarda olan parti Kanu’nun Genel Sekreteri Tom Mboya’nın desteğiyle projenin başladığını açıklarken, “İlk başta dört katlı bir bina olarak tasarlanmıştı. Fakat ne zaman Devlet Başkanı Kenyatta’ya tasarımı göstersek daha uzun bir bina ve daha çok kat istedi. Bu binanın Kanu’nun merkezi olmasını istedi. İlk tasarımda bir eşeğin genital organından esinlendik. Tasarımda Norveçli mimar Karl Henrik Nostvik bize danışman olarak yardım etti” açıklamasını yaptı.

Mutiso’nun açıklaması ülkede şok etkisi yaptı… Şu sıralarda ticari bir kongre merkezi olarak kendini konumlandıran binanın yıkılmasını isteyen birçok kullanıcı, mimarın açıklamalarına tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden, Kenya Ahlak Kurumu’nun başındaki Dr. Ezekiel Mutua’ya çağrıda bulunan sosyal medya kullanıcıları, “Bu binanın şekli Hıristiyan inançlarımıza ters”, “Ezekiel, bir an önce burayı yıkmalısın” yorumunu yaptı.

Mutua ve Kenyalı yetkililer olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.