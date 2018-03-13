MIT açıkladı: Sınırsız enerjiye çok yakınız

MIT uzmanları, çevreci ve sınırsız bir enerji kaynağı üretebilmek için çalışmalar yürütüyor. Geliştirilmesi planlanan füzyon reaktörüyle sınırsız enerji 15 yıl içinde mümkün olabilir...

Temiz ve neredeyse sınırsız enerji üretecek fikirler yaklaşık 70 yıldır ortaya atılıyor. Bu noktada öne çıkan projeler ise füzyon reaktörü üzerinde yoğunlaşıyor.

MIT uzmanlarının kurduğu ‘Commonwealth Fusion Systems' firması da bu konuda çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.

Şirketin yaptığı çalışmalara göre ilk füzyon reaktörü 15 yıl içinde karşımıza çıkabilir. Bu projenin önüne açan gelişme, süperiletken materyallerde yaşanan gelişmeler.

Nükleer füzyon, hidrojen atomlarının çarpıştırılması sonucunda ortaya çıkan enerjinin toplanmasıyla gerçekleşiyor. Güneş'te oluşan bu işlemin aynısını tekrarlamak için çok güçlü manyetik alanlar gerekiyor.

Yeni geliştirilen süperiletkenler de kuvvetli mıknatısların üretimini sağlayacak.

MIT ekibi önümüzdeki üç yıl bu mıknatısları geliştireceklerini söyledi. Mıknatıslarda başarı sağlanırsa reaktörün geliştirilmesinde kullanılacak.