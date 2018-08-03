Moda dünyası şokta…’Zombi model’ evinde ölü bulundu

Vücudunun her yerini kaplayan kemik ve organ dövmeleri nedeniyle 'Zombi Çocuk' olarak anılan model Rick Genest, Kanada'nın Montreal şehrindeki evinde ölü bulundu.

Kanada Radyosu polis kaynaklarına dayandırarak Genest’in intihar ettiğini duyurdu. Şarkıcı Lady Gaga da yakın arkadaşı Genest’in intihar ettiğini doğruladı.

Gaga Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Arkadaşım Rick Genest’in intiharı kahredici olmanın da ötesinde. Bu kültürü değiştirmek için daha fazla çaba sarfetmeliyiz, akıl sağlığı konusunu ön plana çıkarmalı ve bu konu hakkında konuşmanın ayıp olduğu algısını silmeliyiz. Eğer acı çekiyorsanız bugün bir arkadaşınız ya da ailenizi arayın. Birbirimizi korumalıyız” dedi.

Genest, Lady Gaga’nın 2011 tarihli ‘Born This Way’ adlı müzik klibinde oynamıştı. Klipte Lady Gaga, Genest’in dövmelerine benzer bir makyajla boy göstermişti.

33 yaşına yaklaşık 1 hafta kala intihar eden Genest, kendi şarkılarından oluşan bir albüm üzerinde çalışıyordu.