ABD vurdu, Moskova rahat nefes aldı

ABD'nin Suriye operasyonu sonrasında ABD'nin çok satan gazetelerinden New York Times'a konuşan yetkililer Rusya'nın derin bir nefes aldığını iddia etti.

ABD’nin çok satan gazetelerinden New York Times, ABD önderliğindeki Fransa ve İngiltere’nin operasyonu sonrasında Rusya’nın rahat bir nefes aldığını yazdı. Gazeteye konuşan yetkililer, özellikle operasyonun gerçekleştiği noktalar ve saldırının boyutu dolayısıyla Moskova’nın bu durumdan memnun olduğunu aktardı.

Genelde Putin’in bu tür konularda birkaç gün sonra açıklama yaptığına değinen uzmanlar, Putin’in hızlı bir şekilde tepki vermesini, Rusya’nın rahatsız olduğunu gösterdiğini belirten uzmanlardan Aleksei Makarkin, “Rusya’nın Akdeniz’e kıyısı olan Suriye’de kendi amaçları var. ABD’nin vurduğu noktalar bu bölgenin dışında. Elbette Rusya bu konudan dolayı sıkıntılı fakat bu yeni Soğuk Savaş’ın bir getirisi. Rusya için yaptırımlar daha ciddi bir sorun” dedi.