Moskova’da bomba paniği… Havaalanı kapandı

Reuters'ın son dakika haberinde Rusya'nın başkenti Moskova'da büyük bir panik yaşandığı aktarıldı. Başkentteki Domodedovo Havaalanı'nın bazı bölümlerinin kapatıldığı açıklandı. Reuters'a konuşan görgü tanıkları, havaalanı içerisinde bir kişinin yerde yattığını aktardı.

Dünya Kupası’nın ev sahipliğini üstlenen ve 11 kentte etkinliklerin devam ettiği Rusya’nın başkenti Moskova’daki Domodedovo Havaalanı’nda panik yaşanıyor… Reuters’ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde bir kişinin havaalanı içerisinde yerde yattığı aktarıldı. Havaalanı’nın belirli bir bölümünün kapatıldığı belirtildi.

Görgü tanıkları, yerde yatan kişinin güvenlik güçleri tarafından kelepçelenerek götürüldüğünü söyledi. Reuters’a konuşan havaalanı yetkilileri, gözaltına alınan kişinin üzerinde bomba olduğunu söylediği ve bu sebeple etkisiz hale getirildiğini açıklarken, “Bomba olduğunu söyledi fakat bir tehdit unsuru bulunamadı” yorumunu yaptı. Yetkililer havaalanının herhangi bir aksaklık olmadan çalışmalara devam ettiğini duyurdu.