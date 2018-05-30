Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Almanya'nın çok satan tabloid gazetelerinden Bild'e konuştu. İnce'nin röportajı Almanca ve İngilizce olarak yayınlandı.

24 Haziran erken seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Alman basınına konuştu. Almanya’nın çok satan tabloid gazetelerinden Bild’e açıklamalarda bulunan İnce seçim vaatlerini anlattı. İnce kendisine gelen “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aranızdaki fark nedir” sorusuna ise “Ben demokrasiye inanan bir insanım” dedi.

Röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında, “Demokrasiyi kendi ideolojik amacı için kullanan biri” diyen İnce, “Görevde olduğu 16 yıl boyunca Türkiye’de her şeyi yok etti” dedi. Ekonomik durum ile ilgili bir soruya İnce, “AKP göreve geldiğinde Türkiye krizi neredeyse atlatmıştı. Kötü hatalar yapıldı. Fakat şimdi Türkiye’nin tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olduğu açık” dedi.

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İnce, kolaylıkla %42 oy alabileceğini söylerken, “Ben solun adayı değilim tüm toplumun adayıyım” dedi.

Alman Bild’in sorularına İnce’nin verdiği yanıtlar şu şekilde oldu:

Bild: Göreve geldiğinizde eski ve yeni dönem arasında hesaplaşma olacak mı?

İnce: Bir hesaplaşma olmayacak. Açık yaraları iyileştireceğiz ve yıkılanları tamir edeceğiz. Türkiye’yi canlandıracağız.

Bild: Ekonomik sorun için çözümünüz nedir?

İnce: Toplum, krizin faturasını ödememeli. Türk Lirasının Dolar ve Euro karşısıdna değer kaybetmesinin yüksek faiz oranlarıyla ilgisi yok. Birçok sebebi vardır ve bunları çözmek zorundayız. En önemli şey Türkiye’nin bu siyasi ortamdaki belirsizlikten kurtulması gerektiğidir. Ekonomimiz yine bağımsız kurumlar tarafından yönlendirilmelidir.

Bild: Son aylarda Türkiye, Almanya ve Avrupa ile birçok kriz yaşandı. Bu ilişkilerin normalleşmesi için ne yapacaksınız? Sizin için AB ne ifade ediyor?

İnce: AB üyesi olmak bizim önceliğimiz. AB, Türkiye’nin kuruluş felsefesine sıkı sıkıya bağlı. AB’nin temel değerleri bizim için çok önemli. Benim cumhurbaşkanlığımda Almanya ve Hollanda ile tartışmaya sebep olmayacak. Dostluğumuzu ve ekonomik ortaklığımızı devam ettireceğiz.

Bild: Medya size ayrımcılık yapıyor mu?

İnce: Kanunlara göre basının nötr bir şekilde bilgi verme zorunluluğu var fakat bunu yapmıyorlar. Bir yere kadar özel medyayı anlarım ama TRT gibi devlet kanalını anlayamıyorum. Onlar suç işliyorlar. Onlar herkese eşit davranmalılar. TRT’nin kuruluş amacı halka bilgi vermekti.

Bild: Seçim kampanyanız nasıl gidiyor?

İnce: Programımız çok sıkı çünkü çok az zaman kaldığı için oldukça yoğun geçiyor. Her gün iki şehre gitmeye çalışıyorum. Şu an Ramazan olduğu için aynı zamanda iftarlara da katılıyorum. Herkese Türkiye’de değişimin önemini anlatıyorum ve cumhurbaşkanı olduğum zaman yapacaklarımı anlatıyorum.