Mülteciyi tekmeleyen kameramana ceza yok

2015 yılının eylül ayında dünyayı ayağa kaldıran bir olay yaşanmıştı... Macaristan'a Sırbistan sınırı üzerinden giriş yapmak isteyen ve kucağında bir çocuk taşıyan adama çelme takan kameraman Petra Laszlo davasında sıcak bir gelişme yaşandı. Macar yüksek mahkemesi, Laszlo'ya verilen cezanın ağır olduğuna hükmetti ve bir suç işlenmediğini belirterek ağır ceza vermedi.

Savaş, şiddet ve açlığın artmasıyla birlikte mülteci ve göçmenlerin Avrupa’ya gelmesi hem siyasetçileri hem de Avrupalıları çileden çıkarmıştı. Öyle ki 2015 yılının Eylül ayında Sırbistan sınırından Macaristan’a giriş yapmak isteyen mülteciler o dönem uluslararası basının bir numaralı gündem maddesi olmuştu. Polisleri ve sınırı aşarak ülkeye giriş yapan mültecileri haber yapmak için bölgede bulunan bir kameramanın yaptığı hareket büyük tepki çekmişti.

Aşırı sağcı siyaset partisi Jobbik’e yakın olan bir medya kuruluşunda çalışan kameraman Petra Laszlo, kucağında bir çocuk taşıyan bir mülteciye “çelme takarak” engel olmuştu. Laszlo’nun görüntüleri uluslararası kamuoyunu ayağa kaldırırken hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Laszlo işinden de kovulmuş ve suç işlediği için soruşturma başlatılmıştı. Laszlo’ya 3 yıllık şartlı salıverilme uygulanmasına karar verildi.

Fakat bugün Macaristan yüksek mahkemesi Kuria, Laszlo hakkındaki kararı revize etti. Yetkililer, kameramanın bir suç işlemediğini açıkladı. N1TV’den kovulan kameraman hakkında, “Laszlo’nun hareketi etik açıdan yanlış ve tehlikeli ama bir şiddet ve vandalizm içermiyor. Alt mahkemeler yanlış karar verdi” ifadesini kullandı.

O dönem yaşadıklarını anlatan Laszlo, “Arkamı döndüğümde yüzlerce insanın üzerime geldiğini gördüm, oldukça korkutucu bir olaydı bu” demiş ve kendini haklı göstermeye çalıştı. Laszlo’nun çelme taktığı Suriyeli adam ve çocuğu İspanya’dan sığınma almış ve baba bir futbol takımında çalışmaya başlamıştı.