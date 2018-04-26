Musk’tan çılgın proje: Ejderha üretiyorum!

ABD'li milyarder girişimci Elon Musk yine çok konuşulacak bir projeye başladığını duyurdu.

SpaceX ve Tesla’nın kurucusu ABD’li girişimci Elon Musk, uzaya araba göndermek ve alev silahı üretmek gibi çılgın projelerine bir yenisini daha eklemek üzere.

Twitter’dan bir mesaj paylaşan Musk, “Robot ejderha üretiyorum” dedi. Projeyle ilgili detaylı bilgi vermeyen Musk, bu alana yeterince ilgi gösterilmediğini söyledi.

Elektrikli otomobil ve uzay çalışmaları gibi ciddi projelerin yanı sıra, alev silahı gibi ilginç projeleri de olan Musk, Boring Company’ye fon oluşturmak için bir dönem şapka satışı da yapmıştı. Musk 2017’de 50 bin adet şirketin adının yazılı olduğu şapka satmıştı.

Bu yıl kış aylarında ön sipariş alınan alev silahı da büyük ilgi gördü. 500 dolar fiyat biçilen silahlardan 20 bin adetlik stoğun tamamen tükendiği açıklandı.