Elon Musk’ın en tartışılan projesi! Alay ettiler…

Elon Musk'ın Los Angeles'ta hayata geçirmeyi düşündüğü yer altında elektrikli otobüsler eleştirilerin hedefi oldu.

ABD’li girişimci Elon Musk, Teksas’ta katıldığı bir konferansta yeni bir ulaşım sistemi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Musk’ın sahibi olduğu The Boring Company, Los Angeles’ta yer altını kullanacak elektrikli otobüs projesini tanıttı.

Metro hattına benzer durakları bulunan sistem, Los Angeles trafiğinin yoğun olduğu bölgeleri rahatlatmayı hedefliyor.

Musk, projenin normal otobüs ve metro sistemlerine göre daha çevre dostu olacağını savunurken, sosyal medyada eleştiriler de gecikmedi.

Sistemin normal otobüslere göre duraklarda daha fazla zaman harcayacağını öne süren kullanıcılar, Musk’ın şirketinin bu projeden para kazanmak için uygulayacağı ücret politikasının üst gelir grubu kişilere hitap edeceğini söylüyor.

Bazı kullanıcıların ise “otobüs 200 yıl önce keşfedildi” ifadeleriyle milyarder mucit ile dalga geçtiği görüldü.