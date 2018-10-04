Müslüman karşıtlığı bunu da yaptırdı… Nehrin adı Ayşe’ye benziyor diye…

Çin'de en fazla Müslüman'ın yaşadığı bölge olan Ningşia'da 'Aiyi Nehri'nin adı, İslami çağrışımları nedeniyle Diannong olarak değiştirildi.

İngiltere’nin Independent gazetesinin haberine göre, Hz. Muhammed’in eşi Ayşe’nin adını çağrıştıran nehrin adıyla ilgili karar, bölgede İslam’ın etkisini sınırlamak amacıyla alındı. Al Jazeera’nin haberine göre ise özerk Ningşia Hui hükümeti, kararın kamusal alanların adlarıyla ilgili mevzuat çerçevesinde, yerel su kaynakları biriminin talebi üzerine alındığını duyurdu. 2013’te yerel hükümet, kamusal alanlara yabancı kişi ve yerlerin adının verilmesini yasaklamıştı. Çin’de 21 milyon, Ningşia’da ise yaklaşık 2 milyon Müslüman yaşıyor. 2 ay önce, bölgedeki Hui cemaati, inşaat izni olmadan yapıldığı öne sürülen camilerinin yıkılması kararını protesto için eylem yapmıştı. Bölgedeki dini gruplar, yönetimin ‘halkı dinden uzaklaştırmak ve Komünist Parti’ye sadakat aşılamak için’ son dönemde baskıyı artırdığını söylüyor.

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