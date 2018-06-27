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Liderlerin yapamadığını Prens William yaptı

İngiliz kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü Prens William, resmi temasları kapsamında Orta Doğu turuna devam ediyor. Ürdün ve İsrail'den sonra bugün üst düzey güvenlik önlemleri kapsamında Ramallah'a geçen William, Mahmud Abbas ile görüştü.

Sozcu.com.tr
android-time 13:41 27 Haziran 2018
Haberler Dünya
Liderlerin yapamadığını Prens William yaptı
İngiliz kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü Prens William, resmi temasları kapsamında Orta Doğu turuna devam ediyor. Ürdün ve İsrail'den sonra bugün üst düzey güvenlik önlemleri kapsamında Ramallah'a geçen William, Mahmud Abbas ile görüştü.

İsrail’de Kudüs ve Tel Aviv’de temaslarda bulunduktan sonra bugün Filistin’e geçen Prens William, burada Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Filistinli mülteciler ve gençlerle bir araya gelmesi beklenen William’ın Filistin kültürü, müziği ve yemeği ile ilgili etkinliklere katılacağı açıklandı.

abbas-reuters

Birçok liderin işgal altındaki Filistin’e geçmesine izin vermeyen İsrail’in Cumhurbaşkanı Rivlin, William’la Ramallah’a gitmeden önce görüşmüştü. Rivlin o görüşmede, kendisinin barış mesajını Abbas’a iletmesini istemiş ve bunun karşılığın, Prens William da Rivlin’e “Umarım barış sağlanır” açıklamasını yapmıştı.

Son güncelleme: android-time 13:4427.06.2018
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