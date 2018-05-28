Müslümanlar için yapılan bir eylem ancak bu kadar ses getirebilirdi

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Belçika'da Gazze gündemiyle bir araya geliyorlar. Ancak toplantının öncesince AB binası önünde gerçekleştirilen eylem belki de toplantının da önüne geçti. Bir STK tarafından organize edilen eylemde son 10 yılda İsrail ordusu tarafından öldürülen Filistinlileri temsilen 4500 çift ayakkabı sergilendi.

Belçika’nın başkenti Brüksel, son 10 yılda İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için yapılan ve ses getiren bir eyleme sahne oldu. Avaaz sivil toplum kuruluşu tarafından organize edilen eylem, Avrupa Birliği binası önünde gerçekleştirdi.

STK, son 10 yılda İsrail tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı kadar çift ayakkabıyı, bina önüne sıraladı. Ses getiren eylemin, AB Dışişleri Bakanlarının Gazze’de yaşananlarla ilgili yapacağı toplantının düzenleneceği tarihte yapılması da eylemin etkisini artıran etkenlerden biri oldu.

Meydandaki 4500 çift ayakkabı, yerel saatle sabah 8.30’dan öğlen 12.30’a kadar meydanda duracak.

Avaaz, eylemin amacın ‘Artık eylem yapamayacak olanları temsil edebilmek’ olarak açıkladı. Gazze’de yaşananlar ile ilgili olarak İsrail’e yaptırım uygulanmasını talep eden imza kampanyasına da bir haftadan kısa bir süre içinde 425 binden fazla AB vatandaşının katıldığı ifade edildi.

İşte eylemden kareler…