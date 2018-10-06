Müzayede evinde şok: Ünlü sanatçının eseri parçalara bölündü

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy dün Londra'daki bir müzayede evinde ortalığı karıştırdı... Banksy'nin ikonik tasarımı "Balonlu Kız" açık artırmaya çıktı. Yaklaşık 1 milyon İngiliz pounduna alıcı bulan sanat eseri, satışın gerçekleşmesinden sonra kendi kendine parçalara bölündü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İngiliz müzayede evi Sotheby’s’in Londra’da gerçekleşen açık artırmasında akıl almaz bir olay yaşandı… Kimliği yıllardan beri gizemini koruyan sanatçının Balonlu Kız isimli sanat eseri açık artırmaya çıktı. Kıyasıya geçen açık artırma sonucunda bir koleksiyoner yaklaşık 1 milyon İngiliz pounduna (Yaklaşık 7.6 milyon TL) alıcı buldu.

Müzayede evi tarafından satış resmen doğrulandığı sırada onlarca koleksiyonerin önünde ilginç bir olay yaşandı. Sanat eserinin bulunduğu çerçeveden bir ses gelirken, kısa bir süre sonra çerçevenin içindeki sanat eseri parçalara ayrılarak çerçevenin altından geçti. Koleksiyonerler telefonlarıyla yaşananları kaydederken, yetkililer şaşkına döndü.

Sotheby’s tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili inceleme yapıldığı ifade edilirken, “Biz de çok şaşırdık. Demek ki Banksy bize şaka yaptı ve bunun böyle olmasını istedi. Şimdi bu satışı nasıl tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Zira benzer bir durum hiç yaşanmadı” açıklamasını yaptı.