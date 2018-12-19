Müzik dünyası şokta… Ünlü şarkıcı nehirde ölü bulundu

Müzik dünyası Romanya asıllı Kanadalı şarkıcı Anca Pop'un ölümüyle sarsıldı. 34 yaşındaki şarkıcının cansız bedeni, Tuna Nehri'ne düşen aracının içinde bulundu.

Avrupa’da ve Uzakdoğu ülkelerinde yoğun hayran kitlesi bulunan Anca Pop, yılbaşını ailesiyle geçirmek için Romanya’ya gitmişti. Arabasıyla yola çıkan şarkıcıdan haber alamayan ailesi Pazar günü polise haber verdi.

Polisin yaptığı araştırma sonucunda Anca Pop’un kullandığı araç, ülkenin güneydoğusunda Tuna Nehri’ne düşmüş halde bulundu.

Polisler araçta yaptığı incelemede genç şarkıcının cansız bedenine ulaştı.

Ailesi ve hayranları ölüm haberiyle yasa boğulurken, polis ilk aşamada kaza olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlattı.