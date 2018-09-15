NASA buzulların erime ölçümünü yapacak olan uyduyu uzaya fırlattı

NASA, 6 ışık demetine ayrılan lazer ışınıyla saniyede 10 bin görüntü çekerek bilim adamlarının analiz etmeleri için Dünya hakkında hassas bilgiler toplayacak olan ICES Sat-2 uydusunu Vandenberg Hava Üssü'nden uzaya fırlattı. ICES Sat-2 kutup buzlarının erimesini izleyecek.

İleri Topoğrafik Lazer Yükseklik Sistemi (Advanced Topographic Laser Altimeter System) anlamına gelen kelimelerin baş harflerinden oluşan ATLAS 6, lazer ışık demetiyle Dünya’nın saniyede 10 bin fotoğrafını çekerek bilim adamlarının analiz etmesi için hassas bilgiler sağlamak üzere NASA tarafından bugün uzaya fırlatıldı. ICES Sat-2 uydusunun bilim adamlarının mevsimlerin nasıl değiştiğini görebilmeleri için Dünya’nın bir noktasından yılda dört defa görüntü alacağı, her bir görüntüyü tekrar çekmek için yörüngesini 91 günde tamamlayacağı belirtildi.

HER 90 GÜNDE BİR AYNI ÖLÇÜMÜ YAPACAK

NASA’lı bilim adamları, ICES Sat-2 uydusunun yeryüzüne göndereceği lazer ışınlarının geri dönmesiyle yeryüzünün yüksekliğini ve her 90 günde bir aynı ölçümü yaparak, yeryüzünün buzul ve deniz yüzeyinin yüksekliğindeki değişimini ölçeceğini söyledi. Bu ölçümler yeryüzünün 3 boyutlu görüntüsünü çıkaracak ve izleyen herkesin erişimine ücretsiz olarak sunulacak. İHA