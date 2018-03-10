NASA şokta! Astronotun kan testinde ortaya çıktı…

Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bünyesinde görevli bir astronotun, Dünya'ya döndükten sonra yapılan kontrollerinde hiç beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı. Detaylar, insanoğlunun Mars'a gitmesini bile engelleyebilecek önemde...

Astronot Scott Kelly, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 342 gün aralıksız süren görevinden Dünya’ya döndüğünde yaşayacaklarını tahmin edemezdi. Kelly’nin kontrollerinde, astronotun DNA’sının uzayda geçirdiği süre içinde değişime uğradığı ortaya çıktı. NASA’dan yapılan açıklamada, “Scott’ın ‘telomerleri’ uzayda kaldığı süre içinde belirgin bir şekilde uzamış. İlk olarak 2017 yılında önümüze sunulan veriler, o zamandan bu yana sürdürülen çeşitli testlerle kanıtlanmış durumda” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan telomerlerin, astronotun Dünya’ya dönüşünü takip eden 2 gün içinde eski haline dönmeye başladığı görüldü. Fakat bu süreçte de yaklaşık yüzde 7’lik bir kısmın uzayda geçirdiği değişim sonucunda eski haline dönemediği görüldü.

Astronot Scott Kelly ise konuyla ilgili olarak “Bir anda DNA’mın yüzde 7’sinin kalıcı olarak değişime uğradığını gördüm ve bu gerçekten garip bir durum” ifadelerini kullandı.

Bu yeni bulgular, NASA’nın ve Tesla’nın üzerinde çalıştığı Mars’a yolculuk planlarını da büyük bir sekteye uğratabilir. En az 3 sene süreceği hesap edilen bu yolculukta, astronotların DNA’larının bilinmeyen yan etkilerle değişime uğrayabileceği ön görülüyor.

TELOMER NEDİR?



Telomer, kromozomların uçlarında bulunan, herhangi bir gen kodlamayan ve insan yaşlandıkça kısalan özelleşmiş yapılarıdır.

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