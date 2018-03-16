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NASA’dan korkutan göktaşı açıklaması: Dünya’ya yaklaşıyor

NASA, Bennu adlı göktaşının Dünya'ya yaklaşmakta olduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr
android-time 16:00 16 Mart 2018
Haberler Dünya
NASA’dan korkutan göktaşı açıklaması: Dünya’ya yaklaşıyor
NASA, Bennu adlı göktaşının Dünya'ya yaklaşmakta olduğunu duyurdu.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) 2135’te dev bir asteroidin Dünya’ya çarpma olasılığı olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 500 metre boyundaki Bennu adı verilen göktaşı, çarpışma gerçekleşirse yeryüzündeki yaşamı büyük oranda yok edebilir.

Asteroidin Empire State ve Eyfel'le olan kıyaslaması.

Asteroidin Empire State ve Eyfel’le olan kıyaslaması.

NASA, 2.700’de 1 ihtimal olan bu çarpışmanın önüne geçmek için insansız araçlar üzerinde çalışıyor.

Uzmanların planları arasında, insansız araçla asteroide çarparak yönünü değiştirmek ya da insansız araca yüklenecek nükleer bir bombayla asteroidi tamamen yok etmek bulunuyor.

 

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