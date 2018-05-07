NASA’nın başını ağrıtacak fotoğraf: Yaşam izlerini gizliyorlar

NASA'nın Mars'a gönderdiği uzay aracı Curiosity'nin çektiği iddia edilen fotoğraflar, 'NASA Mars'taki yaşımı gizliyor mu?' sorusunu beraberinde getirdi.

Son günlerde sosyal medyada yayılan bir fotoğraf, komplo teorisyenlerini harekete geçirdi. NASA’nın 2011’de fırlattığı Mars görevinde bulunan Curiosity uzay aracının çektiği iddia edilen fotoğraflar tartışma yarattı.

Daily Star’da yer alan habere göre fotoğrafla ilgili birçok inceleme videosu çekilirken, söz konusu fotoğrafta Mars semalarında uçan bir şekil görünüyor. Bunun kuş bir benzeri canlı olabileceği ifade edilirken, NASA’nın Mars’taki olası bir yaşamı gizlediği iddia ediliyor.

Fotoğrafla ilgili birleşilen ikinci görüş ise görüntülerin Mars’ta değil Dünya’da çekilmiş olması. NASA’nın Mars görevinde istenilen seviyeye gelemediğini savunanlar, durumun ortaya çıkmaması için Dünya’da çekilen sahte görüntülerin paylaşıldığını ve son fotoğraftaki şeklin gerçekten kuş olabileceği öne sürüyor.

NASA’dan sosyal medyada hızla yayılan iddialarla ilgili bir açıklama yapılmadı.