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NATO: Menbiç kararını memnuniyetle karşılıyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Türkiye ve ABD'nin Menbiç'te yol haritasında anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

Sozcu.com.tr
android-time 12:44 6 Haziran 2018
Haberler Dünya
NATO: Menbiç kararını memnuniyetle karşılıyoruz
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Türkiye ve ABD'nin Menbiç'te yol haritasında anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

Anadolu Ajansı’nın haberinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in açıklamalarına yer verildi. Önceki gün ABD ve Türkiye arasında onaylanan Menbiç’teki yol haritası hakkında konuşan Stoltenberg, “Türkiye ve ABD’nin Menbiç’te yol haritasında anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

Brüksel’deki NATO karargahında düzenlenen basın toplantısında Genel Sekreter Jens Stoltenberg, iki NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD’nin, Suriye’nin kuzeyindeki zor duruma çözüm bulma çabalarının NATO için de önemli olduğunu söyledi. Stoltenberg, yol haritasının detayları hakkında görüş bildirmesinin mümkün olmadığını ve bunun iki NATO müttefiki tarafından belirleneceğini kaydetti.

Washington ve Ankara ziyaretlerinde muhataplarıyla Münbiç konusunu görüştüğünü kaydeden Stoltenberg, “Türkiye ve ABD’nin Münbiç’te yol haritasında anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum.” açıklamasında bulundu. Stoltenberg, terörle mücadeleyi sürdürürken, Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.

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Son güncelleme: android-time 13:3806.06.2018
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