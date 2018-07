NATO Zirvesi’nde ilginç görüntü

Brüksel'de devam eden NATO Zirvesi'nde liderlerin eşleri de ayrı bir program dahilinde katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı etkinlikte Lüksemburg'un Başbakanı'nın partneri Gauthier Destenay da yer aldı. Destenay böylelikle aile fotoğrafındaki tek erkek oldu.

Bütün dünyanın gözleri Brüksel’de… Liderlerin ikili görüşmeler ve genel toplantılarla birlikte dünya siyasetinde yeni sayfalar açması beklenirken liderlerin eşleri de Brüksel’deki etkinliklere katılıyor.

Belçika’da toplantılara devam eden liderlerin eşleri ayrı bir programda etkinliklere katılırken dün çekilen bir aile fotoğrafında ilginç görüntüler ortaya çıktı. First Lady’lerin aile fotoğrafında Emine Erdoğan, Fransız First Lady’si Brigitte Macron ve ABD First Lady’si Melania Trump yer aldı. Fotoğraf karesinde dikkat çeken bir isim oldu. Eşcinsel olduğu bilinen Lüksemburg’un Başbakanı Xavier Bettel’in eşi Gauthier Destenay da First Lady’ler arasında yer aldı.