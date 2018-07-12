NATO Zirvesi’nde ilginç kare: Çavuşoğlu herkese izletti

Brüksel'de devam eden NATO Zirvesi sırsında ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor... Trump ile Erdoğan arasındaki samimi sohbet, First Lady'ler arasında Lüksemburg'un eşcinsel başbakanının partnerinin yer alması gibi ilginç detaylardan sonra sosyal medyada dün gece çekilen bir görüntü izlenme rekoru kırdı. Videoda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün gece oynanan Hırvatistan-İngiltere Dünya Kupası Yarı Finali maçını elindeki telefondan İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a izletti. Maçın son dakikalarında İngiltere'nin gol yiyerek elenmesi May'in moralini bozdu.

Belçika’da dünya liderlerinin bir araya geldiği NATO Zirvesi devam ediyor… Etkinlikte sonuç bildirisinde Türkiye’ye destek çıkan liderler zaman zaman komik görüntülere de konu oldu. Öyle ki zirve boyunca Erdoğan ile Trump’ın yakın teması ve aile fotoğrafının çekileceği alana ikilinin en arkada gelmesi ve sohbet etmeleri ve First Lady’lerin katıldığı etkinliklerde Lüksemburg’un başbakanının eşinin First Lady’lerle birlikte oturumlara katılması akılda kalan anlardan bazılarıydı.

Fakat dün gece çekilen bir görüntü hepsinin önüne geçti. Dün, Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası Yarı Final maçında karşı karşıya gelen İngiltere ve Hırvatistan maçı, yoğun toplantı trafiği arasında liderler arasında gözden kaçtı. Öyle ki uzatmalara kalan maçın son anını dünya liderleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aracılığıyla izledi. Çavuşoğlu maçın son dakikalarında elindeki akıllı telefonda maçı açarak liderleri etrafına topladı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir araya geldiği anlar anbean kaydedildi.

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Cüneyt Çakır’ın hakem olarak görev aldığı maçta May, İngiltere’nin son dakika golüyle yenilerek elenmesini Çavuşoğlu aracılığıyla izledi. Golden sonra May’e Merkel, Rama ve Erdoğan teselli verdi.