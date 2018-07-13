NATO’ya damga vuran görüntü… Ayakta duramadı… Ne oldu sana?

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, Brüksel'deki NATO zirvesi sırasında ayakta durmakta zorlanması dikkat çekti. Juncker'in görüntüleri uluslararası basının da ilgisini çekerken, 'Juncker'in neyi var?' yorumlarına neden oldu.

Dünya basının gözü önceki gün tamamlanan Brüksel’deki NATO zirvesindeydi. Liderlerin yaptığı görüşmelerin yanı sıra zirvedeki birçok detay haberlere konu olmayı sürdürüyor.

Onlardan biri ise AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in kameralara yansıyan görüntüleri oldu. Sosyal medyada NATO zirvesi sırasında arka arkaya tökezlediği ve liderlerin ayakta durmasına yardım ettiği görülen 63 yaşındaki Juncker’in alkollü ya da hasta olabileceği iddia edildi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, gazetecilere konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Juncker’in “ciddi bir rahatsızlığının” olduğunu bilmediğini, ancak 63 yaşındaki siyasetçinin geçmişte bir süre bel problemi yaşadığını söyledi.

AB Komisyonu sözcüsü ise şahsi sağlık sorunlarına ilişkin yorumda bulunamayacağını belirtti.

Juncker’in zirvenin açılış gecesinde de yemeğe tekerlekli sandalyeyle götürüldüğü belirtiliyor.

Eski Lüksemburg Başbakanı Juncker, geçmişte benzer görüntülerinin çıkması üzerine denge kaybına siyatik rahatsızlığının neden olduğunu öne sürmüştü.