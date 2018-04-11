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Ne olduğu anlaşılmadı! Turuncu ışık sosyal medyada tartışmaya neden oldu

Gökyüzünde görülen turuncu bir çizgi sosyal medyayı hareketlendirdi. Binlerce kişiden gelen çeşitli yorumlar tartışmalara neden oldu.

android-time 23:10 11 Nisan 2018
Haberler Dünya
Ne olduğu anlaşılmadı! Turuncu ışık sosyal medyada tartışmaya neden oldu
Gökyüzünde görülen turuncu bir çizgi sosyal medyayı hareketlendirdi. Binlerce kişiden gelen çeşitli yorumlar tartışmalara neden oldu.

Atlanta’dan Las Vegas’a uçan bir yolcu tarafından kaydedilen görüntü tartışmalara neden oldu. Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenen videoda etrafına parlaklık saçan turuncu renkli ve puro şeklinde bir ışık görüldü.

Komplo teorisyenleri ABD ordusu tarafından yapılan bir füze denemesi olabileceğini belirtirken, Teksas yakınlarında çekilen bu görüntünün UFO olduğunu söyleyenler de oldu. Bir başka kesim ise Amerika’nın yürüttüğü HAARP (Yüksek Frekans Aktif Auroral Araştırma Programı) projesine ait bir çalışma olabileceğini düşünüyor.

İşte tartışmaya neden olan o görüntü:

Son güncelleme: android-time 23:1111.04.2018
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