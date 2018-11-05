Ne tehditler ne de askerler durdurabildi… Başkente böyle girdiler

ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor. Trump'ın sınıra asker sevkiyatı yapmasına rağmen Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye doğru yürüyen göçmenler Meksika'nın başkenti Mexico City'ye ulaştı.

Göçmenler, Meksika üzerinden ABD’ye varmayı hedefliyor. Kente ilk ulaşan ve çoğunlukla erkeklerden ya da çocuklardan oluşan 450 kişi için bir spor stadyumunda geçici çadır hazırlandı.

Önümüzdeki haftalarda binlerce kişinin daha başkente gelmesi bekleniyor. Meksika basını, stadyuma 10 bin litre kapasitesinde su depoları yerleştirildiğini bildiriyor. Yerel basın, Mexico City sakinlerinin de göçmenlere giysi ve ayakkabı yardımında bulunduğunu aktarıyor.

Yaklaşık beş bin kişiden oluşan göçmen kafilesinin yolculuğu birkaç hafta önce Honduras’tan başladı. ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlerin ABD-Meksika sınırını geçmesini engellemek için sınıra askeri birlik sevk edileceğini söylemişti.

Trump’ı eleştirenler, ABD Başkanı’nın ülkesindeki ara seçimlerde yandaşlarının desteğini sağlamlaştırmak için yasa dışı göçmen tehdidini kullandığını öne sürüyor.

Trump, göçmenleri durdurmak için gerekirse askeri güç kullanarak ABD-Meksika sınırını kapatacağını belirtmişti. ABD Başkanı ayrıca Guatemala, El Salvador ve Honduras’a yardımları kesme tehdidinde de bulunmuştu.

Göçmenler; zulüm, şiddet ve yoksulluktan kaçtıklarını söylüyor.