Ne taktın Melania? First Lady’nin şapkası olay yarattı

ABD Başkanı Donald Trump olmadan tek başına ilk uluslararası temaslarına hafta içinde başlayan Melania Trump, Afrika'da tartışma yarattı. Kenya'daki Nairobi Ulusal Parkı'nda safariye katılan Trump, kafasına 19'uncu yüzyılda kolonyal dönemdeki sömürgecilerin taktığı şapkayı taktı. Bu şapka özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.

Her açıklaması olay olan ABD Başkanı Donald Trump’ın geri planda kalan eşi First Lady Melania Trump, Afrika temaslarına devam ediyor… Geçen hafta başladığı Afrika turunda Kenya’da bulunan Melania Trump, son birkaç gündür uluslararası basından herhangi bir skandala imza atmadığı için övgüler topluyordu.

Fakat Trump’ın bu duruşu Kenya’nın başkenti Nairobi’deki Nairobi Ulusal Parkı’ndaki bir safari turuna katılınca yerle bir oldu. Birçok canlı türünü inceleyen ve hatta yavru filleri bile besleyen Melania Trump’ın taktığı şapka olay yarattı… 19’uncu yüzyılda İngiliz sömürgecilerin taktığı beyaz şapkaları takan Trump’a sosyal medyadan ve yerel siyasetçilerden adeta tepki yağdı. Birçok insan Trump’ın şapkasının saldırgan olduğunu ifade ederken Califronia Üniversitesi’nde siyaset bilimi alanında profesör olan Kim Yi Donne, “İnsanlar Afrika’yı düşündüğünde akıllarına bazı tiplemeler geliyor. Melania Trump’ın giyimi ve tavırları çok uygunsuz ve eski” ifadesini kullandı.

Gana, Malavi ve Kenya’yı ziyaret eden Melania Trump hafta sonu Mısır’a gidecek. Trump’ın bölgeyi ziyaret etme sebebi kesin olarak açıklanmazken, onun çocukların sağlık ve eğitimlerine yönelik olarak başlattığı “Be Best” hareketini tanıtmak için böyle bir temasta bulunduğu tahmin ediliyor.