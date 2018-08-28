Ne yaptıysa olmadı, bir türlü beceremedi… Trump’ın zor anları

ABD Başkanı Donald Trump, dün Meksika ile yaptıkları ticaret müzakereleri kapsamında kameralar karşısına geçerken, birbirinden zor anlar yaşadı. Meksika Başkanı Enrique Peña Nieto'yla telekonferans yapan Trump'ın telefonla verdiği mücadele ve yardım almak zorunda kalması alay konusu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump kameralar karşısında verdiği enteresan görüntülere bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz günlerde bir çocuk hastanesini ziyareti sırasında Amerikan bayrağını yanlış çizmesiyle gündeme gelen Trump, bu kez de telefonla verdiği amansız mücadeleyle alay konusu oldu.

Meksika ile Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması’nda (Nafta) değişiklik yapmak için görüşen Trump, Meksika heyetini kabul ettiği görüşmede Başkan Enrique Peña Nieto’yla da telekonferans yöntemiyle iletişim kurdu.

Ancak bu beklendiği kadar kolay olmadı. Zira Trump telefonu kullanmakta oldukça sıkıntı çekti.

Nieto’yla bağlantı sağlamak için ardı ardına telefonun tuşlarına basan ABD Başkanı, başarılı olamayınca ‘bozulmuş’ bir surat ifadesiyle arkasına yaslandı.

O anlarda Trump’ın yardımına bir yetkili koştu. Yetkili bağlantıyı sağlamak için gerekli tuşlamaları yaparken, Trump’ın göz ucuyla onu izlemesi dikkat çekti.

Telefonun diğer ucunda Nieto’ya ulaştıktan sonra keyfi yerine gelen Trump’ın yüzünün güldüğü görüldü.

Başkan Trump’ın telefonla mücadelesi ise sosyal medyada alay konusu oldu. Birçok kullanıcı bayrak renklerini tutturamayan Trump’ın telefonu da kullanamamasıyla dalga geçti.