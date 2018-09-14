Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Nehrin ortasındaki balina görenleri şaşkına çevirdi

İspanya'nın başkenti Madrid'de, nehir kıyısına yerleştirilen balina heykeli ile okyanusların kirlenmesine dikkat çekildi.

android-time 20:50 14 Eylül 2018
Haberler Dünya
Nehrin ortasındaki balina görenleri şaşkına çevirdi
İspanya'nın başkenti Madrid'de, nehir kıyısına yerleştirilen balina heykeli ile okyanusların kirlenmesine dikkat çekildi.

Belçika merkezli sanat kolektifi Captain Boomer’ın yaptığı 15 metre uzunluğunda, bir ton ağırlığındaki balina heykeli, sabah Manzanares Nehri’ne yerleştirildi.

AA

Sanatçının bu eseri görenleri büyüledi. AA

Gerçek bir balina gibi görünen heykele deniz biyoloğu kılığına girmiş sanatçılar, “müdahale” ederken, Madridliler de merakla onları izledi.

AA

AA

Madrid Belediyesinden yapılan açıklamada, okyanusların kirlenmesine ve insanların doğaya olan olumsuz etkilerine dikkat çekilmek amacıyla yapılan yerleştirmenin pazar 18.00’e kadar görülebileceği belirtildi.

AA

AA

Aynı gösteri, daha önce aralarında Paris ve Londra’nın da olduğu Avrupa kentlerinde de yapılmıştı. AA

 

Son güncelleme: android-time 20:5814.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar