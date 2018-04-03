Netanyahu anlaşmadan geri döndü

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, sağ kesimden gelen baskılar üzerine, ülkesindeki binlerce Afrikalı göçmenin başka ülkelere yerleştirilmesi için Birleşmiş Milletler ile yaptığı yeni anlaşmayı askıya aldığını açıkladı.

Netanyahu, binlerce Afrikalı sığınmacının yanı sıra çok sayıda başka sığınmacıya da İsrail’de kalma izni veren anlaşmayı dün açıkladıktan birkaç saat sonra, bu kez Facebook hesabından, anlaşmanın uygulanmasını, yeniden gözden geçirilmek üzere askıya aldığını duyurdu. BM ile yapılan anlaşmaya göre, çoğu Eritre ve Sudan’dan gelen 37,000 Afrikalı sığınmacının 16,250’si Batılı ülkelerde yerleştirilecek, diğerleri ise İsrail’de kalma hakkına sahip olacak.

Kudüs’te dün yaptığı basın toplantısında BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile yapılan anlaşmayı öven Netanyahu, bundan birkaç saat sonra sosyal medyada ve önde gelen medya organlarında giderek büyüyen iptal talepleriyle karşılaştı. Netanyahu’ya yönelen eleştiriler arasında solcuların baskısına boyun eğdiği, Tel Aviv’in güneyinde genellikle mültecilerin yaşadığı yoksul bölgenin halkına haksızlık ettiği ve etnik yapıyı değiştirdiği gibi görüşler var.

Netanyahu: Gözden geçireceğiz

Netanyahu Facebook mesajında, “Güney Tel Aviv sakinlerinin (durumunu) dikkate alıyorum… Bu arada anlaşmanın uygulanmasını askıya alıyorum; bölgenin temsilcileriyle görüştükten sonra yeniden gözden geçirmek üzere ele alacağım” dedi. İmzalanan anlaşmanın uygulanması için beş yıl süre tanınmıştı. Netanyahu’nun anlaşmadan dönmesi genellikle seçmenini memnun etmek ve siyasi belirsizliğin yaşandığı bir dönemde desteğini zayıflatmamak için atılmış bir adım olarak görülüyor. Dördüncü kez başbakanlık yapan Netanyahu hakkında yolsuzluk iddialarından kaynaklanan üç ayrı polis soruşturması sürüyor.

İLGİLİ HABER İsrail, Gazze'deki 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nde 15 Filistinliyi öldürdü

UNHCR’dan yapılan yazılı açıklamada İsrail ile anlaşmanın imzalandığı teyit edildi ancak göçmenleri kabul edecek ülkelerin hangileri olduğu belirtilmedi. Açıklamada, “(Anlaşmayla) belirlenecek üçüncü ülkelere 16,000 kadar Eritreli ve Sudanlı göçmenin gönderilmesi, iskanı, ailelerin birleştirilmesi, istihdam için yerleştirilmesi gibi programlar (uygulanacak) ve kalanlara da İsrail’de uygun bir yasal statü verilecek” denildi. Daha önce 20,000 Afrikalı göçmenin topluca Ruanda’ya nakli için yapılan planlama, İsrail’de yasal engellerle ve dışarıda da eleştirilerle karşılaşmıştı.

İsrail makamları Şubat ayında Afrikalı erkek göçmenlere Afrika’da üçüncü bir ülkeye gitmeleri için iki ay süre tanımış aksi halde süresiz hapse atılacaklarını duyurmuştu. Sığınmacıların Ruanda veya Uganda’ya gidebilecekleri söylenmişse de, de bu iki ülke bu tür bir anlaşmaya taraf olmadıklarını açıklamışlardı. UNHCR İsrail’den göçmenleri sınır dışı etme kararını yeniden gözden geçirmesini istemiş ve son yıllarda Sahra çölünün güneyindeki ülkelere gönderilen göçmenlerin güvenliklerinin olmadığını ve işkence ve istismara maruz kalan bu insanlardan Avrupa’ya doğru tehlikeli yolculuklara çıkanların bir kısmının yollarda öldüğünü söylemişti.

İLGİLİ HABER Veliaht Prens'ten 'devrim' niteliğinde İsrail açıklaması

İsrail yüksek mahkemesi, insan hakları gruplarının açtığı dava üzerine, sınır dışı etme uygulamasının dondurulmasına karar vermişti. Netanyahu Facebook mesajında, Ruanda’nın İsrail’den mülteci almaktan vazgeçmesi üzerine, UNHCR ile anlaşmaya varıldığını söyledi. İsrail’in Mısır sınırından 2005 yılından bu yana yasadışı olarak 64,000 kadar Afrikalı İsrail’e girdi. Ancak İsrail’in sınıra inşa ettiği engeller, bu geçişi büyük ölçüde yavaşlattı.