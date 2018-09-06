Netanyahu şok… Paraguay büyükelçiliğini geri taşıyor

Paraguay, Kudüs Büyükelçiliğini Tel Aviv'e geri taşıyacağını duyurdu. Paraguay'ın bu kararı İsrail'de tartışma yaratırken, Filistin de jest olarak Paraguay'da büyükelçilik açma kararı aldı.

Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni, hükümetinin İsrail’deki Büyükelçiliğini Kudüs’ten Tel Aviv’e geri taşımaya karar verdiğini açıkladı. Castiglioni, “Paraguay, Orta Doğu’da geniş ve adil bir barış sağlamak için bölgesel diplomatik çabaların yoğunlaşmasına katkıda bulunmak istiyor” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisi ise Paraguay’ın kararına yanıt olarak, ülkedeki İsrail büyükelçiliğinin kapatılacağını duyurdu. ABD’nin 14 Mayıs’ta Kudüs Büyükelçiliğini açmasının ardından Guatemala 16 Mayıs’ta, Paraguay ise 21 Mayıs’ta Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşımıştı.

Filistin Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Paraguay'ın bu adımının Filistin'in diplomatik çabalarının sonucu olduğu belirtilerek şunlara yer verildi: “Bu karar, uluslararası meşruiyet kararları ile uyumludur. Bu adım Filistin diplomatik çabalarının sonucudur. Ayrıca elçiliklerin Kudüs’e taşınmasının Ortadoğu barış süreci üzerinde oluşturduğu risk ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının gerekliliğini gösteriyor.”

FİLİSTİN BÜYÜKELÇİLİK AÇIYOR

Açıklamada ayrıca, Paraguay'ın “bu cesur adımı” takdir edilerek, “Paraguay Hükümeti’nin bu cesur hareketi, tüm ülkelerin İsrail emellerine ve Amerikan yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıdığı zaman sözde ‘Yüzyılın Anlaşması' projesini dünyaya dayatma girişimlerine karşı bir modeldir.”

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Paraguay’ın İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’ten Tel Aviv’e taşıma kararı alması üzerine Paraguay'da büyükelçilik açma kararı aldı. Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki yaptığı yazılı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatı üzerine başkent Asuncion'da büyükelçilik açılacağını belirtti.