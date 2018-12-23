Netanyahu’nun Erdoğan’a yönelik saçma sözlerine yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki gerilim devam ediyor... Erdoğan'ın önceki gün yaptığı konuşmada, "Yere yıktığın düşmanını tekmeleme, sen İsrail'deki Yahudi değilsin. Zira onlar yere devirdikleri bırak erkeği, kadını, .çocuğu bile tekmelerler" sözlerine Netanyahu, "Erdoğan İsrail'e vaaz vermesin" diyerek yanıt demişti. Bugün Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın Netanyahu'ya çok sert açıklamalarda bulundu.

Son dönemde ilişkilerin görece sakin olduğu Ankara-Tel Aviv hattında yeni bir kriz kapıda… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün katıldığı bir etkinlikte, “Ahlakı güzel insan her yer yaşta güzeldir. Sözlerin tatlı, tavırların zarif olsun. Yere yıktığın düşmanını tekmeleme, sen İsrail'deki Yahudi değilsin. Zira onlar yere devirdikleri bırak erkeği, kadını, çocuğu bile tekmelerler. Biz Müslümana ne yakışır? Alicenaplık yakışır. Biz mağdur, mazlum durumunda olana tekmeyi atmayız. Karşımızda ‘Yiğitsen dik olarak gel, haddini bildirelim' deriz” sözlerine İsrail’den yanıt geldi.

SOSYAL MEDYADAN ATIŞTILAR

Son dönemde hakkında birçok yolsuzluk soruşturması açılan ve İsrail kamuoyu tarafından da eleştirilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Erdoğan’a yanıt verdi. Netanyahu sosyal medya hesabı üzerinden, “Erdoğan bize vaaz vermesin” derken bu sözlere Ankara’dan çok sert bir açıklama geldi.

İbrahim Kalın sosyal medya hesabı üzerinden, İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın hakikatleri haykırmasından yine çok rahatsız olmuş. Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu, dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail'in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez” ifadelerini kullandı.