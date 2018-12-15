Netanyahu’nun oğlundan skandal açıklama!

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, "Ya tüm Yahudiler veya da tüm Müslümanlar bu topraklardan (Filistin-İsrail) tamamen ayrılmadan buraya barış gelmez. Ben ikincisini tercih ederim" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, bölgeye barışın gelmesi için tüm Yahudilerin veya da tüm Müslümanların İsrail-Filistin topraklarından tamamen ayrılması gerektiğini dile getirerek, kendisinin Müslümanların söz konusu topraklardan gitmesini tercih ettiğini söyledi.

Oğul Netanyahu, Facebook hesabından paylaştığı mesajında Filistinli Müslümanlar ile Yahudiler arasında barışın mümkün olmadığını ileri sürerek bölgede barışın ancak iki gruptan birinin bölgeden tamamen ayrılmasından sonra mümkün olacağını öne sürdü.

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Bölgede barışın sağlanması için iki seçenek olduğunu dile getiren Yair Netanyahu, “Ya tüm Yahudiler veya da tüm Müslümanlar bu topraklardan (Filistin-İsrail) tamamen ayrılmadan buraya barış gelmez. Ben ikincisini tercih ederim” diyerek Filistinli Müslümanları bölgede istemediğini açıkça dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 27 yaşındaki oğlu Yair Netanyahu, sık sık sosyal medyadaki skandal mesajlarıyla gündeme geliyor. AA