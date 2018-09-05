New York JFK havaalanında salgın hastalık paniği

Dubai'den havalanan ve ABD'nin New York eyaletindeki John F. Kennedy (JFK) Havalimanı'na sabah saatlerinde iniş yapan uçak, 100 kadar yolcunun kendisini hasta hissetmesi nedeniyle karantinaya alındı.

Dubai-New York seferini yapan Emirates Havayolları’na ait uçak, sorunsuz şekilde JFK Havalimanı’na iniş yaptı. Uçağın pilotu, 2 erkek yolcunun ateşinin çok yüksek olduğunu ve 100 kadar yolcunun da durmadan öksürdüğünü bildirdi.

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UÇAK KARANTİNAYA ALINDI

Terminale yanaştırılmayan 521 yolcusu bulunan uçak, havalimanında karantina altına alındı.

Olayla ilgili araştırma devam ederken, yolcuların hastalanmasına neyin neden olduğu ise henüz bilinmiyor.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Karantinaya alınan havayolu şirketinin EK 203 sefer sayılı uçağıyla ilgili resmi açıklama yapıldı. Açıklamada uçakta bulunana bütün yolcuların tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamanın tam metni şu şekilde;

“Bugün, Dubai-New York seferini yapan EK 203 sefer sayılı uçuş hakkında yapılan Emirates açıklamasını aşağıda dikkatinize sunarız:

Emirates Havayolu olarak, EK 203 sefer sayılı uçuşta bulunan tüm yolcuların uçaktan ayrıldığını teyit ederiz. Tüm yolcular, uçaktan ayrılmadan önce yerel sağlık yetkilileri tarafından sağlık taramasından geçirilmiş; 3 yolcu ve 7 personel ise daha fazla tıbbi bakım ve değerlendirme için hastaneye transfer edilmiştir. 9 yolcu, uçağın yakınındaki alanda ek tıbbi taramadan geçirilmiş ve gitmelerinde bir sakınca bulunmamıştır. Yolcuların geri kalanı ise gümrük geçişlerini yapmıştır. Mürettebatımız ve yer hizmetleri personelimiz, bu taramalar sırasında yetkililerle tam bir iş birliğine gitmiş ve ilgili uçak Emirates’e teslim edilmiştir.

Gelen uçuşun gecikmesi nedeniyle, JFK’den Dubai’ye dönüş yapan EK204 sefer sayılı uçuş yaklaşık 3 saat gecikecektir. Dubai'de bağlantılı uçuşu olan ve bu gecikmeden etkilenecek yolculara, Emirates personeli yeniden rezervasyon yapmak konusunda yardımcı olacaktır.

Müşterilerimize verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, müşterilerimizin ve mürettebatımızın güvenliği ve refahının her zaman önceliğimiz olduğunu belirtiriz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Emirates Havayolu.”