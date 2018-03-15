New York Times: Pompeo Türkiye’ye büyükelçi atamalı

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta başında Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden almasının ardından başlayan tartışma devam ediyor. Trump'ın yeni dışişleri bakanı olarak gösterdiği aday isim Mike Pompeo gündemden düşmüyor. New York Times'ta yer alan haberlerde, Pompeo'nun önündeki en önemli görevin aralarında Türkiye de olmak üzere birçok kilit noktaya büyükelçi atamak olduğu ifade ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, bir süredir sürtüşme yaşadığı ve birbirine taban tabana zıt açıklamalarda bulunduğu Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı bu haftanın başında ani bir kararla görevden aldı. Beyaz Saray’daki en önemli değişiklik olarak tanımlanan bu hamlenin ardından ABD’de gündem Trump’ın Tillerson yerine aday gösterdiği Mike Pompeo.

Son bir yıldır CIA’nin direktörü olarak görev alan Pompeo’nun önünde ise gerçekleştirmesi için bir hayli görev bulunuyor. Orta Doğu’da yaşanan gerilim bir yana Kuzey Kore-ABD ilişkileri öncesinde de ekibini kurması gereken Pompeo’nun bir diğer zorlu görevi ise kilit konumdaki ülkelere büyükelçi atamak olacak.

New York Times’ta bir makale yazan ABD’nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Samantha Power, Pompeo hakkında açıklamalarda bulundu. Powers, “Bay Pompeo, bir düzine büyükelçilik pozisyonuna atamalarda bulunmalı. Bunlar arasında Mısır, Ürdün, Güney Kore, Türkiye ve Güney Afrika da var. Böylelikle bu ülkelerdeki yetkililerle temasta olarak, yatırım artırabiliriz, dışarıdaki ABD’li koruyabiliriz ve terörizmle savaşmalıyız. Üstelik bu hamle diplomatların önemli olduğunu hatırlatır” ifadesini kullandı.

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Power, son dönemde ABD diplomasinin kan kaybettiğini ve diplomatların işe alınma süreçlerinin 2016-2017 yılları arasında 3’te 1 oranında azaldığını hatırlattı. New York Times’ta yer alan bir başka makalede ise Tillerson’ın görevden alınmasının müttefikler için olumlu bir hava yarattığı ifade edildi. Steven Erlanger imzalı haberde Tillerson’ın diplomasi konusunda hataları olduğuna dikkat çekildi.Haberde, “Dışişleri Bakanlığı bütçesini dönüştürmek için harcamaları yüzde 30 oranında azaltan Tillerson, Almanya, Türkiye, Brüksel, Mısır ve Seul gibi kritik öneme sahip noktalara üst düzey yetkili ve büyükelçileri atamayı başaramadı ya da Beyaz Saray’ın atamasını sağlamadı” ifadesi kullanıldı.