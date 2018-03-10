New York Times, Taksim’i böyle gördü!

İstanbul’da Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" yürüyüşü ABD basınında da ses getirdi.

ABD’nin prestijli gazetelerinden New York Times, yürüyüşten bir kareyi kullandı. New York Times, fotoğraf altı olarak da, “Yukarıda, İstanbul'da ve diğer yerlerdeki Dünya Kadınlar Günü kutlamalarında cinsiyet eşitliği ve iş yerlerindeki taraflılığa vurgu yapıldı” ifadeleri kullanıldı.

BİNLERCE KADIN TAKSİM’DEYDİ

Aralarında çeşitli kadın dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının olduğu yaklaşık 7 bin kadın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Taksim’de yağan yağmura aldırış etmeden yürüdü. Bu yıl 16.’sı düzenlenen yürüyüşün ardından Tünel Meydanı'nda Arapça, Kürtçe ve Türkçe basın açıklaması okundu.