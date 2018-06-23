New York Times’tan İnce yorumu: Pratik zekalı, akıllı ve komik

ABD'nin en prestijli gazetelerinden New York Times, Türkiye'de pazar günü yaşanacak olan kritik seçimle ilgili özel bir haber hazırladı. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında yarışacak olan adaylar değerlendirilirken, özellikle Muharrem İnce ve Meral Akşener için çarpıcı ifadeler kullanıldı.

ABD’nin prestijli gazetelerinden New York Times, 24 Haziran seçimleriyle ilgili hazırladığı Iliana Magra imzalı haberde Erdoğan’ın karşısında yarışacak beş adayı yorumladı.

“PRATİK ZEKALI, OTORİTER VE KOMİK”

NYT, Erdoğan’ın ardından en güçlü aday olarak görülen Muharrem İnce için; “Pratik zekalı, akıllı, otoriter ve komik” yorumunda bulundu. İnce’nin bir “aile adamı” olduğunun altı çizilen haberdeki “Kürtlere de ulaşmayı başarabilen bir milliyetçi” ifadeleri ise dikkat çekti. Haberde ayrıca Muharrem İnce’nin annesi ve kız kardeşinin başörtülü olduğu bilgisi de verilirken eşinin ise açık olduğu belirtildi.

“TÜRKİYE’NİN DEMİR LEYDİSİ”

New York Times, İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı olan Meral Akşener için de dikkat çeken yorumlarda bulundu. Akşener’in yarıştaki tek kadın aday olduğunun ifade edildiği haberde, İYİ Parti Genel Başkanı’nın MHP kökenli olduğu ve 90’lı yıllarda içişleri bakanlığı görevinde de bulunduğu bilgisi verildi.

Akşener’in destekçileri tarafından “Dişi Kurt”, İngiliz basını tarafından ise “Türkiye’nin Demir Leydisi” olarak anıldığını söylüyor. NYT, Akşener’in “İnançlı bir Müslüman ve koyu bir milliyetçi” olduğunu ifade ederken hitap ettiği kısmın büyük bir çoğunluğunun Erdoğan ve AKP’nin tabanı olduğunun altını çiziyor.

“YARIŞA HAPİSTEN KATILIYOR”

Gazete, bir başka cumhurbaşkanı adayı olan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için ise “Türkiye tarihinde bir ilk: Hapishaneden aday oldu” başlığını kullanıyor. Demirtaş’ın 20 ayı aşkın bir süredir Edirne’de hapiste olduğunu belirten NYT, eski HDP Genel Başkanı’nın kampanya sürecini buradan yönettiğini yazıyor.

“DENEYİMLİ BİR SİYASETÇİ VE ESKİ SİVAS VALİSİ”

Saadet Partisi’nin genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı olan Temel Karamollaoğlu’nun da adaylığına değinen NYT, eskiden Erdoğan’a destek veren partinin son zamanlarda pozisyon değiştirerek muhalefete geçtiğini belirtiyor. Karamollaoğlu’nun “Ben İslamcı değil, Müslümanım” sözlerine vurgu yapan gazete, Saadet Partisi’nin sosyal medyaya yoğunlaşarak genç seçmene yöneldiğini belirtiyor.

“ESKİ MAOCU, KOYU MİLLİYETÇİ”

Gazete, Türkiye ile ilgili özel haberinde ayırdığı son yeri de Vatan Partisi’nin adayı olan Doğu Perinçek’e veriyor. Perinçek’in eski bir Maocu ve koyu bir milliyetçi olduğu ifade edilirken, Vatan Partisi’nin Meclis’te sandalyeye sahip olmadığı bilgisi de veriliyor.

Gazete, 15 Temmuz sürecinin ardından Perinçek’in, Erdoğan’ı sıkı bir şekilde desteklediğini okuyucularına aktarırken, seçim vaadi olarak ise OHAL’i devam ettirme sözü verdiğini belirtiyor.