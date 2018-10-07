New York’ta trafik kazası: 20 ölü

New York Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, dün New York kent merkezinin yaklaşık 270 kilometre kuzeyinde bir trafik kazasının meydana geldiği duyuruldu. Otoyolda bir limuzin ile başka bir aracın çarpıştığı belirtilen kazada en az 20 kişinin öldüğü kaydedildi.
Reuters’e göre kazaya karışan limuzinin, gelin arabası olduğu ve ölenlerin çoğunun bu araç içerisinde bulunduğu belirtildi. Yaşamını yitirenlerin kimliği ise açıklanmadı. AJANSLAR
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