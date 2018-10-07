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New York’ta trafik kazası: 20 ölü

ABD'nin New York eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

android-time 19:23 7 Ekim 2018
Haberler Dünya
New York’ta trafik kazası: 20 ölü
ABD'nin New York eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

New York Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, dün New York kent merkezinin yaklaşık 270 kilometre kuzeyinde bir trafik kazasının meydana geldiği duyuruldu. Otoyolda bir limuzin ile başka bir aracın çarpıştığı belirtilen kazada en az 20 kişinin öldüğü kaydedildi.

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Reuters’e göre kazaya karışan limuzinin, gelin arabası olduğu ve ölenlerin çoğunun bu araç içerisinde bulunduğu belirtildi. Yaşamını yitirenlerin kimliği ise açıklanmadı. AJANSLAR

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Son güncelleme: android-time 19:2707.10.2018
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