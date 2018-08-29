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New York’u arılar bastı: Çok sayıda insan yaralandı

ABD'nin New York kentinin ünlü turistik mekanlarından Times Meydanı öğle saatlerinde arıların baskına uğradı.

Sozcu.com.tr
android-time 09:43 29 Ağustos 2018
Haberler Dünya
ABD'nin New York kentinin ünlü turistik mekanlarından Times Meydanı öğle saatlerinde arıların baskına uğradı.

Manhattan Adası’nın merkezi konumundaki Times Meydanı’nda 43. Sokak ile Broadway Caddesi’nin kesiştiği yerde bulunan bir sosisli sandviç standına öğle saatlerinde binlerce arı akın etti.

New York'ta spor yapanlar arıların saldırısına uğradı.

New York’ta spor yapanlar arıların saldırısına uğradı.

Arıların işgalinin ardından standın şemsiyesinde ağırlıktan dolayı çökme olurken olaya polis müdahale etti ve meydan bir süre trafiğe kapatıldı. New York Polis Bölümü’nün arıcılık ekibi, arılara zarar vermemek için vakumlama yöntemini kullanarak arıları başka bir bölgeye tahliye etti. Arıcılık ekibinden Andrew Cote, yaptığı açıklamada, arıların bu tür baskının genellikle bahar aylarında olduğunu ancak havaların sıcak gitmesi nedeniyle kraliçe arının kovanını bırakmış, diğer arıların da bu nedenle stant şemsiyesinde toplanmış olabileceğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Fotoğraf: Reuters

Cote, “Belki de arılar sadece sosisli sandviç yemek istemiştir” diye espri yaptı.

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Son güncelleme: android-time 10:1429.08.2018
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