Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Neye uğradığını şaşırdı… Torbanın içinden çıktı!

Hindistan'da bir kadın, pirinç almak için elini çuvala soktuğunda büyük bir şok yaşadı. Çuvalın içinden zehirli bir yılan çıktı.

Sozcu.com.tr
android-time 09:57 3 Temmuz 2018
Haberler Dünya
Hindistan'da bir kadın, pirinç almak için elini çuvala soktuğunda büyük bir şok yaşadı. Çuvalın içinden zehirli bir yılan çıktı.

Hindistan’ın Odisha eyaletinde bir kadın, evdeki pirinç çuvalına elini soktuğunda içinde hareket eden bir şey olduğunu fark etti. Soğuk bir şeyin eline değdiğini hisseden kadın, korkuyla geri çekildi.

Çuvala uzaktan bakan kadın, içinde bir yılan olduğunu fark etti. Eyaletteki vahşi yaşam merkezini arayan kadın, görevlilerin gelmesini bekledi.

Olay yerine gelen yetkililer, yılanı çuvalın içinden dikkatlice çıkarmayı başardı. Yılanın zehirli bir yavru kobra olduğunu belirleyen yetkililer, kadının ısırılmadığı için çok şanslı olduğunu belirtti. Yılanı bulunduğu yerden çıkaran görevliler, bakım merkezine götürdü.

Kadın ise yılanın çuvalın içine nasıl girdiğini bilmediğini söyledi.

Son güncelleme: android-time 09:5803.07.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar