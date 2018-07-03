Neye uğradığını şaşırdı… Torbanın içinden çıktı!

Hindistan'da bir kadın, pirinç almak için elini çuvala soktuğunda büyük bir şok yaşadı. Çuvalın içinden zehirli bir yılan çıktı.

Hindistan’ın Odisha eyaletinde bir kadın, evdeki pirinç çuvalına elini soktuğunda içinde hareket eden bir şey olduğunu fark etti. Soğuk bir şeyin eline değdiğini hisseden kadın, korkuyla geri çekildi.

Çuvala uzaktan bakan kadın, içinde bir yılan olduğunu fark etti. Eyaletteki vahşi yaşam merkezini arayan kadın, görevlilerin gelmesini bekledi.

Olay yerine gelen yetkililer, yılanı çuvalın içinden dikkatlice çıkarmayı başardı. Yılanın zehirli bir yavru kobra olduğunu belirleyen yetkililer, kadının ısırılmadığı için çok şanslı olduğunu belirtti. Yılanı bulunduğu yerden çıkaran görevliler, bakım merkezine götürdü.

Kadın ise yılanın çuvalın içine nasıl girdiğini bilmediğini söyledi.