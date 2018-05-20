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Okula geç kalan öğrenciler, çarmıha gerilip kırbaçlandı

Nijerya'da okula geç kalan öğrencileri yol kenarında çarmıha gerip kırbaçlayan ve aralarında okul sahibinin de bulunduğu üç kişi gözaltına alındı.

android-time 18:56 20 Mayıs 2018
Haberler Dünya
Okula geç kalan öğrenciler, çarmıha gerilip kırbaçlandı
Nijerya'da okula geç kalan öğrencileri yol kenarında çarmıha gerip kırbaçlayan ve aralarında okul sahibinin de bulunduğu üç kişi gözaltına alındı.

Nijerya’da okula geç kalan öğrencileri yol kenarında çarmıha gerip  kırbaçladıkları iddia edilen üç kişi gözaltına alındı. BBC Türkçe’nin haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Ogun eyaletinde yaşanan olayda, bir polis  yaşananları görmesinin ardından, olaya müdahale etti.

“BARBARCA”

Olaya dair fotoğraflarda, biri kız, diğeri erkek en az iki öğrenci  yeşil bir iple bir çarmıha gerilmiş halde görülüyor. Bir Polis  Sözcüsü olayı “barbarca” diye nitelerken, öğrencilerin okula geç  kaldıkları için cezalandırıldıkları belirtildi.

OKUL SAHİBİ SERBEST BIRAKMAYI REDDETMİŞ

Adı Livinus olarak açıklanan polis memurunun önce çocukların serbest  bırakılmasını istediği, okulun sahibinin reddetmesiyle de duruma  müdahale ettiği belirtildi.

Polis memuru “Çocukları çözmeye çalıştığımda şüpheliler bana  saldırdı. Kelepçe almak için aracıma gittiğimde, yanımdaki bir  arkadaşıma kamçıyla saldırdılar.” dedi. Şüpheliler takviye polislerin gelmesiyle gözaltına alındı.

MÜDÜR GÖZALTINA ALINDI

Ogun Eyaleti Polis Sözcüsü Abimbola Oyeyemi BBC’ye yaptığı açıklamada, okulun müdürü, sahibi ve bir öğretmenin gözaltına alındığını ve suçlama yöneltileceğini belirtti.

Oyeyemi ayrıca “Yaşanan bir disiplin verme faaliyeti değil, barbarca bir şey, kabul edilemez ve hoşgörülmeyecek” dedi.

Son güncelleme: android-time 18:5720.05.2018
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