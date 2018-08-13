Norveç’te çıplak protesto… Siyasetçi evinde böyle soyundu

Norveçli siyasetçi Svein Ingvald Opdal, ilginç bir protesto gösterisiyle ülke gündeminde... Yeşil Parti'nin üyesi olarak görev yapan Opdal, yazlık evinin önünden her gün yüzlerce yolcu gemisi geçmesine tepki göstermek için evin bahçesinde soyunarak poz verdi.

Norveçli siyasetçi Svein Ingvald Opdal, yazlık evinin önünden dev boyutlarda yolcu gemilerinin sürekli geçmesinden bıkınca ilginç bir gösteri yaptı. Yeşil Parti’nin vekili Opdal, “Her gün sürekli yolcu gemisi evimin önünden geçiyor ve hiç mutlu değilim bu konuda” dedi.

Haftada bölgeden 11.000 cruise gemisi geçtiğini söyleyen Opdal, “Tepkimi göstermek için bir anda aklıma bu fikir geldi. Soyundum ve ortaya bu kare çıktı” dedi. Opdal eğlencesine böyle bir fotoğraf çektirdiğini söylerken, fotoğrafın bu kadar beğenileceğini tahmin etmediğini dile getirdi.