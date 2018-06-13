Nükleer tehdit mesajı: Bu gece rahat uyuyun!

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile yaptığı görüşmeden sonra ülkesine döndü. Uçaktan iner inmez Twitter'dan mesaj paylaşan Trump, "Artık Kuzey Kore'den gelen bir nükleer tehdit yok. Kim Jong-un'la görüşmek ilginç ve oldukça pozitif bir deneyimdi. Kuzey Kore'nin gelecekte büyük bir potansiyeli var!" dedi.

Trump, Singapur’da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Kore Yarımadası’nın ‘nükleer silahlardan arındırılması’ ve iki ülke ilişkilerinin iyileştirilmesi amacıyla yapılan tarihi zirveden dönüşünde Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Just landed – a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Haziran 2018

Trump, “Uzun bir yolculuk sonrası yeni döndüm. Ancak şimdi herkes, göreve gelmemden beri kendilerini daha güvende hissedebilir. Artık Kuzey Kore’den bir Nükleer Tehdit yok. Kim Jong-Un’la görüşme ilginç ve çok pozitif bir deneyimdi. Kuzey Kore’nin gelecek için büyük bir potansiyeli var” dedi.

Before taking office people were assuming that we were going to War with North Korea. President Obama said that North Korea was our biggest and most dangerous problem. No longer – sleep well tonight! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Haziran 2018

Trump attığı ikinci tweet’de de “Ben göreve başlamadan önce insanlar Kuzey Kore ile savaşa gireceğimizi varsayıyordu. Başkan Obama, Kuzey Kore’nin bizim en büyük ve en tehlikeli sorunumuz olduğunu söylemişti. Artık değil — bu gece rahat uyuyun!” ifadelerini kullandı.