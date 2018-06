Nükleer tehdit mesajı: Bu gece rahat uyuyun!

Trump, Singapur’da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Kore Yarımadası’nın ‘nükleer silahlardan arındırılması’ ve iki ülke ilişkilerinin iyileştirilmesi amacıyla yapılan tarihi zirveden dönüşünde Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Just landed – a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Haziran 2018