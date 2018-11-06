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O dünyanın en zengin ikinci adamı! Sahneye öyle bir şeyle çıktı ki…

ABD'li milyarder iş adamı Bill Gates, bir etkinlikte yaptığı konuşmaya elinde bir kavanoz insan dışkısıyla çıktı.

Sozcu.com.tr
android-time 16:10 6 Kasım 2018
Haberler Dünya
O dünyanın en zengin ikinci adamı! Sahneye öyle bir şeyle çıktı ki…
ABD'li milyarder iş adamı Bill Gates, bir etkinlikte yaptığı konuşmaya elinde bir kavanoz insan dışkısıyla çıktı.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in, Çin’in başkenti Pekin’de yeni tuvalet teknolojilerinin tanıtıldığı Yeniden Keşfedilen Tuvalet Fuarı’nda yaptığı konuşma büyük yankı uyandırdı.

Sahneye elinde insan dışkısının bulunduğu kavanozla çıkan Gates, kavanozda 200 trilyon rotavirüs hücresi, 20 milyar Şigella bakterisi ve 100 bin
parazit kurdu yumurtası bulunabileceğine işaret etti.

Gates, “10 yıl önce dışkı hakkında bu kadar çok şey bileceğimi tahmin edemezdim. (Eşi) Melinda’nın yemek masasında tuvaletler ve dışkı atığı konusunda konuşmayı bırakmamı isteyeceğini hiç düşünmezdim” ifadesini kullandı.

Bill & Melinda Gates Vakfının son 7 yıldır gelişmiş tuvalet teknolojilerinin araştırılmasına en az 200 milyon dolar harcadığı ifade ediliyor. Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre, dünyada 2.3 milyar kişi hala tuvaletsiz yaşıyor.

Bunun her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan dizanteri, difteri ve kolera gibi hastalıklara neden olduğu belirtiliyor.

Bill Gates, Forbes’un 2018’de yayınladığı dünyanın en zenginleri listesinde 97 milyar dolarlık servetiyle listede ikinci sırada yer alıyor.

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Son güncelleme: android-time 16:1206.11.2018
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