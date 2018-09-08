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O eski halinden eser yok şimdi… Beckham saç ektirdi iddiası

İngiliz futbolunun unutulmaz ismi David Beckham, son günlerde sosyal medyada yayılan fotoğraflarıyla gündemde. Beckham'ın son görüntüsü 'saç mı ektirdi?' iddialarını gündeme getirdi.

Sozcu.com.tr
android-time 10:07 8 Eylül 2018
Haberler Dünya
O eski halinden eser yok şimdi… Beckham saç ektirdi iddiası
İngiliz futbolunun unutulmaz ismi David Beckham, son günlerde sosyal medyada yayılan fotoğraflarıyla gündemde. Beckham'ın son görüntüsü 'saç mı ektirdi?' iddialarını gündeme getirdi.

Futbol dünyasının saha dışındaki tarzıyla en çok konuşulan isimlerinden David Beckham eski günlerini mumla arıyor. Saha içindeki yetenekleri kadar, imajıyla da her zaman en gözde isimlerden olan Beckham, son görüntüsüyle hayranlarını şaşırttı.

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Miami’de görüntülenen Beckham’ın saçlarının oldukça seyrek ve dökülmüş hali sosyal medyada hızla yayıldı. Son dönemde sık sık şapkayla görüntülenen Beckham’ın saç ektirme operasyonu geçirdiği iddia ediliyordu.

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43 yaşındaki eski futbolcunun son fotoğrafları bu iddiaları oldukça güçlendirdi.

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Futbolculuk kariyerinde sık sık farklı saç modellerini tercih eden Beckham, kuaförlere ‘Beckham modeli’ tabirini yerleştirmiş bir isimdi.

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Son güncelleme: android-time 10:3708.09.2018
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