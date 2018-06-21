O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı… Merkel’e şeker fırlattı ve…

G7 zirvesinin üzerinden 2 hafta geçti ancak, zirveye ilişkin detaylar gelmeye devam ediyor. Ajanslara düştüğü anda dikkat çeken Trump ve Merkel'in karşı karşıya geldiği fotoğrafın perde arkası da ortaya çıktı. Trump'ın ikna edilmeye çalışıldığı o andan dakikalar sonra Merkel'e şeker fırlattığı ve "Sana bir şey vermediğimi söylemezsin" dediği belirtildi.

G7 zirvesinde çekilen ikonik fotoğrafla tarihe geçen ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Başbakanı Angela Merkel arasındaki geriliminin sanılandan da büyük olduğu ortaya çıktı. Trump’ın Avrupa’nın en güçlü lideri, Almanya’nın kadın başbakanına bir parça şeker fırlatıp ”Artık sana hiçbir şey vermediğimi söyleyemezsin” dediği belirtildi.

CBS News’a çıkan ‘Eurasia Group’ (Avrasya Grubu) isimli danışmanlık kuruluşunun başkanı, siyaset bilimci-gazeteci Ian Bremmer, zirvenin sonuna doğru yaşanan olayı şöyle aktardı:

Ev sahibi Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Merkel diğer müttefik liderlerle birlikte ABD Başkanı’na ‘kurallara dayalı uluslararası düzene bağlılıktan’ söz eden G7 zirvesi sonuç bildirisini imzalaması için baskı yapmaktaydı. Trump kollarını kavuşturmuş oturuyor, maruz kaldığı toplu baskıdan hoşlanmadığı her halinden belli oluyordu.

Sonunda kabul edip ‘Tamam, imzalayacağım’ dedi. Ama bu noktada ayağa kalkıp elini ceket cebine atarak Starbursts marka iki şeker çıkardı ve bunları masaya fırlattı. O sırada da Merkel’e ”Al Angela, sana hiçbir şey vermediğimi söyleme” dedi.