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O ülke kan gölü! Meksika’da pusuya düşürülen 4 polis öldürüldü

Meksika'nın kuzeyinde pusuya düşürülen 4 polis öldürüldü. Hafta başında da ülkede bir komiser ve 3 koruması, "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu kartelinin faaliyet gösterdiği Tonala bölgesinde öldürülmüştü.

android-time 22:28 7 Eylül 2018
Haberler Dünya
O ülke kan gölü! Meksika’da pusuya düşürülen 4 polis öldürüldü
Meksika'nın kuzeyinde pusuya düşürülen 4 polis öldürüldü. Hafta başında da ülkede bir komiser ve 3 koruması, "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu kartelinin faaliyet gösterdiği Tonala bölgesinde öldürülmüştü.

Yetkililer, Chihuahua eyaletinde uyuşturucu karteli Juarez için çalışan “La Linea” çetesinin düzenlediği saldırıda 4 polisin hayatını kaybettiğini, 6’sının yaralandığını açıkladı. Polislerin, 3 zanlıyı Cuauhtemoc kentindeki bir cezaevine teslim ettikten sonra dönüş yolundayken pusuya düşürüldüğü belirtildi.

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Meksika’nın Jalisco eyaletinde de hafta başında bir komiser ve 3 koruması, “Jalisco Yeni Nesil” uyuşturucu kartelinin faaliyet gösterdiği Tonala bölgesinde uğradıkları saldırıda öldürülmüştü. AA

Son güncelleme: android-time 22:4207.09.2018
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