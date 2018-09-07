O ülke kan gölü! Meksika’da pusuya düşürülen 4 polis öldürüldü

Meksika'nın kuzeyinde pusuya düşürülen 4 polis öldürüldü. Hafta başında da ülkede bir komiser ve 3 koruması, "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu kartelinin faaliyet gösterdiği Tonala bölgesinde öldürülmüştü.